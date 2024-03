Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Schwimmbadbesucher leisten Widerstand - Polizeibeamter verletzt

Bad Oeynhausen (ots)

(AB) Eine Streifenwagenbesatzung wurde am Donnerstagabend in die Therme der Bad Oeynhausener Innenstadt gerufen. Hintergrund war, dass sich zwei Badegäste nicht an die Baderegeln hielten, in der Folge ihnen ein Mitarbeiter ein Hausverbot aussprach. Der Aufforderung folgten die beiden Besucher (25, 34) nicht und es kam zu Streitigkeiten.

Weil die Männer offenbar zu viel dem Alkohol zugesprochen hatten und sich nicht an die Hausordnung hielten, wurden sie von Mitarbeitern der Bali Therme mehrfach aufgefordert, das Schwimmbad zu verlassen. Außerdem sollten ihre Personalien festgestellt werden. Dem verweigerten sie sich massiv.

Als die Beamten gegen 18 Uhr eintrafen, zeigte sich der 34-Jährige aus Kirchlengern aggressiv und respektlos ihnen gegenüber. Weil die Gesetzeshüter an dem zuvor erteilten Platzverweis festhielten, drohte der Mann an, sich zur Wehr zu setzen. Unter Zuhilfenahme seines Smartphones begann er zudem die Situation zu filmen.

Als der Uneinsichtige von den Einsatzkräften in Richtung Ausgang geleitet wurde, setzte der Mann zur Gegenwehr an. Infolgedessen fesselten ihn die Beamten. Dies verleitete den 25-jährigen Bielefelder offenbar dazu, sich zu solidarisieren und seinen Kumpanen befreien zu wollen. Weil er die Beamten ebenfalls angriff, endete der Versuch auch für ihn in Handfesseln. Beide wurden unter Hinzuziehung einer weiteren Streifenwagenbesatzung in das Polizeigewahrsam nach Minden transportiert.

Ein Polizist erlitt bei der Festnahme leichte Verletzungen, war jedoch weiterhin dienstfähig.

Auf der Polizeiwache leistete der Jüngere erneut erheblichen Widerstand. Ein Richter des Amtsgerichts Bielefeld ordnete daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei beiden Delinquenten an. Nach der späteren Ausnüchterung durften beide das Gewahrsam am Freitagmorgen ohne Handy wieder verlassen. Dies hatten die Beamten zur Beweissicherung einbehalten.

Auf beide kommen nun Strafanzeigen wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und tätlichem Angriff auf die Polizisten, Beleidigung und Hausfriedensbruch zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell