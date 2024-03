Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Diebstahl schnell aufgeklärt

Minden (ots)

(SN) Zwei Jugendliche haben sich offenbar am Mittwochvormittag in einer Schule an der Olafstraße an den Wertgegenständen von Schülern bedient. Nun müssen sie mit Konsequenzen rechnen.

Zuvor hatte sich das Duo den Erkenntnissen nach in die zugehörige Sporthalle begeben. Aus der dortigen Jungenumkleide entwendeten sie anschließend offenbar diverse Wertgegenstände. Weil ihr Aufenthalt in der Sportstätte nicht unbemerkt blieb, wurde das Duo später mit dem Tatverdacht eines Diebstahls konfrontiert. Daraufhin händigte man zuvor entwendete Gegenstände wieder aus.

Seitens der Schule wurde die Polizei verständigt. In der Folge fertigten die entsandten Beamten eine Anzeige wegen Diebstahls gegen die Mindener, mit deren Folgen sich diese nun auseinanderzusetzen haben.

