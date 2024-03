Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Polizeibekannte Jugendliche nach Diebstahl ins Gewahrsam gebracht

Minden (ots)

(AB) Polizeibeamte haben am Dienstagmittag fünf Jugendliche im Stadtteil Königstor vorläufig festgenommen. Eine Zeugin hatte zuvor beobachtet, wie einer von ihnen an der Fahrertür eines Opels hantierte, den Innenraum durchwühlte und im Anschluss mit den Anderen flüchtete.

Die aufmerksame Beobachterin alarmierte daraufhin über den Notruf die Polizei. Eine gegen 12.30 Uhr am Mitteldamm eintreffende Streifenwagenbesatzung nahm die Fahndung im Nahbereich auf und stellte drei der beschriebenen Personen (14, 15, 15) schon wenige Hundert Meter weiter an der Wettinerallee. Die Beamten eines weiteren Funkstreifenwagens trafen am Ronickeweg auf zwei weitere an der Tat vermeintlich beteiligte Jugendliche (17, 17).

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde aus dem am Mitteldamm geparkten Opel eine Geldbörse entwendet.

Das mutmaßliche Täter-Quintett wurde vorläufig festgenommen und in das hiesige Polizeigewahrsam gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die Mindener wieder auf freien Fuß gesetzt. Auf sie kommt nun eine Strafanzeige zu.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell