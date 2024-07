POL-PPTR: Auseinandersetzung auf dem Konstantinplatz

Kelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (13./14.07.2024) kam es in den frühen Morgenstunden gegen 03.35 Uhr zu einem Vorfall auf der A1. Mehrere Verkehrsteilnehmer teilten der Polizei mit, dass ein Pkw die A 1 zwischen dem Autobahndreieck Vulkaneifel und Kelberg in die falsche Richtung befuhr. Mindestens ein Verkehrsteilnehmer wurde durch den Falschfahrer gefährdet und musste dem entgegenkommenden Fahrzeug ...

mehr