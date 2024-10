Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verstöße gegen die 0,5 Promillegrenze

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes. Am 14.10.2024 gegen 22:35 Uhr unterzogen Beamte der LPI Gera einen 54-jährigen PKW-Fahrer einer Verkehrskontrolle in Langenwolschendorf. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann Alkohol konsumiert hatte. Ein durchgeführter, gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,28 mg/l, sodass gegen die 0,5 Promillegrenze verstoßen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Nur wenige Minuten später stellten andere Beamte einen 38-jährigen PKW-Fahrer in Zeulenroda-Triebes fest, welcher ebenfalls unter Alkoholeinwirkung stand. Bei diesem Mann ergab der gerichtsverwertbare Test einen Wert von 0,33 mg/l. Auch hier wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Beide Männer erwartet bei einem Erstverstoß ein einmonatiges Fahrverbot und eine Geldbuße von 500 Euro plus Auslagen. (BF)

