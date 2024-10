Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Transporter im Visier

Gera (ots)

Gera: In der vergangenen Nacht (14.10. - 15.10.2024) nahmen Unbekannte einen Mercedes Sprinter ins Visier, sodass die Geraer Polizei nun ermittelt. Der Transporter eines Paketunternehmens war zum Tatzeitpunkt in der Weidenstraße in Gera abgestellt. Die Täter zerstörten schließlich die Seitenscheibe des Fahrzeuges, offenbar mit dem Ziel, ins Innere zu gelangen. Als der verantwortliche Fahrer kurz vor 05:00 Uhr zu seinem Auto kam, stand die Fahrertür offen. Nach aktuellem Stand wurde zum Glück nichts gestohlen. Im Zuge der Ermittlungen sucht die Geraer Polizei nun nach Zeugen, die mögliche Hinweise zu den Tätern geben können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 829 - 0 bei der hiesigen Polizei zu melden. (Bezugsnummer 0266485/2024). (KR)

