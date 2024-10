LPI-G: Ermittlungen gegen Fahrzeugführer eingeleitet

Gera (ots) - Gera: Über das letzte Wochenende (11.10. - 13.10.2024) nahm die Geraer Polizei mehrere Einbrüche in Kellergeschosse verschiedener Wohnhäuser auf. Im Zeitraum vom 10.10. zum 12.10.2024 brachen unbekannte Täter in der Rudolstädter Straße in die Kellerbereiche eines Mehrfamilienhauses ein. Hier wurden vier Kellerabteile der 77 bis 89-jährigen geschädigten Anwohner angegriffen (Bezugsnummer 0264607/2024). ...

