LPI-G: Einbruch durch Kellerfenster

Gera (ots) - Gera: Eine 31-Jährige teilte am Samstag (12.10.2024) über Notruf mit, dass soeben in ihr Eigenheim eingebrochen wurde. Die unbekannten Täter sind zwischen 17 und 21 Uhr durch gewaltsames Eindringen in das Gebäude gelangt. Hieraus entwendeten die Täter Technik für eine Musikanlage. Die KPI Gera hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234-1465 zu melden (0264915/2024).

