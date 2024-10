Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garageneinbruch

Altenburg (ots)

Rositz: Bei der Polizei Altenburger Land wurde am 13.10.2024 ein Einbruch in zwei Garagen in der Bahnhofstraße angezeigt. Unbekannte Täter hatten sich in der Zeit vom 15.09. bis 28.09.2024 gewaltsam Zugang zu den Garagen verschafft und nach Angaben der Geschädigten zwei Küchenherde, eine Waschmaschine und ein Hydraulikaggregat entwendet. Die Altenburger Polizei nimmt sachdienliche Zeugenhinweise unter der Bezugsnummer 0265166/2024 entgegen. (CS)

