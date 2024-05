POL-HM: Nachtrag: Suchmaßnahmen beendet - Vermisster 94-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Hameln (ots) - Am Montag (13.05.2024) ereignete sich in Hameln, gegen 02:30 Uhr, ein versuchter Einbruchdiebstahl in ein Reihenendhaus. Zwei männliche Täter versuchten sich Zutritt in das Wohnhaus einer 93 Jahre alten Hamelnerin im Adalbert-Stifter-Weg zu verschaffen. Dazu versuchten die 21 und 22 Jahre alten Männer aus Hameln die Terrassentür aufzuhebeln und so in das Objekt zu gelangen. Der Versuch missglückte, ...

