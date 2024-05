Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Einbruch in Erdgeschosswohnung in Reher

Aerzen (ots)

Am Mittwoch (08.05.2024) verschaffte sich ein unbekannter Täter in der Hauptstraße in Reher Zutritt in die Erdgeschosswohnung einer 81-jährigen Frau. Nach jetzigen Erkenntnissen gelangte der unbekannte Täter zwischen 11:30 Uhr und 12:30 Uhr durch Aufhebeln einer Hintertür in die Wohnung und entwendeten Schmuck im fünfstelligen Bereich. Anschließend entfernen sich der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt tätigen können und im Tatzeitraum auffällige Beobachtungen getätigt haben. Diese werden gebeten, sich telefonisch bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/ Holzminden unter der Rufnummer 05151-933-222 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell