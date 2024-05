Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei sucht Zeugen zu Verkehrsunfallflucht

Holzminden (ots)

Am Mittwoch (08.05.24) kam es gegen 12:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Holzminden. Nach jetzigen Erkenntnissen versuchte die Fahrerin eines silbernen Mercedes auf dem Parkplatz des Netto Einkaufsmarktes in der Straße Papiermühle in Holzminden rückwärts auszuparken und übersah dabei das gegenüberstehende Fahrzeug. Es kam zum Zusammenstoß und zum Sachschaden am betroffenen Sokda. Die Fahrerin entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich vorab um die Schadensregulierung zu kümmern. Personen die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden zu melden. Ein Ehepaar soll den Unfallhergang auf dem Parkplatz beobachtet haben. Dieses wird insbesondere gebeten, sich bei der Polizei Holzminden unter der Rufnummer 05531-9580 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell