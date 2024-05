Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Diebstahl vom Übungsgelände der Verkehrswacht - Polizei bittet um Täterhinweise

Holzminden, Stahler Ufer (ots)

Am letzten Wochenende drangen vermutlich mehrere Täter im Zeitraum von Freitag, den 03.05.24, 22:00 Uhr, bis Sonntag, 05.05.24, 12:00 Uhr, auf das Geländes des Übungsplatzes der Verkehrswacht in Holzminden am Stahler Ufer ein, nachdem sie zuvor den dortigen Maschendrahtzaun, der in diesem Bereich an den Skateplatz angrenzt, niedergedrückt hatten.

Anschließend entwendeten sie zwei dort abgestellte Kettcar, die dann vermutlich über den Zaun gehoben und letztlich auf dem Gelände des angrenzenden Kanu-Clubs wieder aufgefunden wurden. Aufgrund des Gewichts eines Kettcars geht die Polizei von mindestens zwei Tätern aus.

Ebenfalls wurden auf dem Gelände noch zwei dort aufgestellte Verkehrsschilder beschädigt und die Scheibe eines abgestellten Fahrzeuges zerstört.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen im Bereich des Verkehrsübungsplatzes geben können, sich mit der Polizei in Holzminden unter 05531 / 9580 in Verbindung zu setzen.

