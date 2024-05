Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: 35-Jähriger fährt in Hecke und flüchtet - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Bereits am Samstag (27.04.2024) in der Zeit zwischen 12:50 Uhr und 13:30 Uhr, kam es in der Liegnitzer Straße 99 in Hameln zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, fuhr der Fahrzeugführer eines grauen Pkw VW gegen eine Hecke und beschädigte sowohl diese auf einer Länge von 5m als auch sein eigenes Fahrzeug. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle und konnte zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen gegen den 35-jährigen Mann aus dem Bereich Hessisch Oldendorf eingeleitet.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

