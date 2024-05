Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Autofahrer verfolgt Mann durch Fußgängerzone - Zeugen gesucht

Hameln (ots)

Am Mittwoch (01.05.2024) kam es gegen 14:20 Uhr in der Hamelner Innenstadt zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, verfolgte der 68-jährige Fahrer eines roten Pkw VW einen vor ihm fußläufig flüchtenden Mann durch die Fußgängerzone. Der Beschuldigte hielt auf den in Weiß gekleideten Mann zu, welcher vor dem Hochzeitshaus am Pferdemarkt nur durch einen Sprung zur Seite den Zusammenstoß mit dem Pkw verhindern konnte.

Die Polizei Hameln hat Ermittlungen gegen den Senior aufgenommen. Sein Führerschein wurde durch die Einsatzkräfte einbehalten.

Wurden weitere Personen durch den roten Pkw gefährdet und gibt es Zeugen, welche den Beinahezusammenstoß zwischen dem Pkw und dem Mann beobachtet haben? Diese mögen sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 melden.

