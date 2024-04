Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Titisee-Neustadt: Pedelec entwendet - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am Freitag, 26.04.2024, zwischen 16:35 - 16:45 Uhr, stellte ein 25-jähriger Mann sein Pedelec der Marke Bergamont Revox vor einem Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße in Titisee-Neustadt ab, ohne dieses gegen Diebstahl zu sichern. In der Folge wurde durch unbekannte Täterschaft das Pedelec entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, entgegen.

