POL-FR: Lkr. Breisgau-Hochschwarzwald/ Schluchsee - Fehler beim Parken mit anschließender Unfallflucht

Freiburg (ots) - Am Samstag, 27.04.2024, stellte eine Streife des Polizeireviers Emmendingen in der Hauptstraße in Wyhl gegen 23:35 Uhr einen Fahrradfahrer fest, welcher augenscheinlich alkoholisiert am Straßenverkehr teilnahm. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 2 Promille. Beim 23-jährigen Fahrradfahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde einbehalten. Gegen den ...

