POL-FR: Endingen: etrunkener Autofahrer

Freiburg (ots) - Bereits im Zeitraum Mittwoch, 24.04.2024, 18:00 Uhr, bis Donnerstag, 25.04.2024, 18:00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß in der Rempartstraße in Endingen geparkten Pkw Mitsubishi und entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten ...

