LPI-G: Rasenprflege endet mit Feuerwehreinsatz

Altenburg (ots) - Am Samstagnachmittag wurde der Feuerwehr ein Brand in einem leestehenden Gebäude in der Innenstadt gemeldet. In dem Eckhaus an der Teichstraße /Hillgasse hatten unbekannte Täter Unrat im Erdgeschoss des Hauses angezündet, sodass sich ein Gebäudebrand entwickelte. Die Feuerwehr musste sich mit schwerem Gerät zunächst Zugang durch die bereits verbarrikadierten Türen verschaffen. Zudem gestalteten ...

