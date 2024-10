LPI-G: Brandstiftung in leerstehendem Gebäude

Gera (ots) - Am frühen Samstagabend verköstigte der Inhaber einer Lokalität in der Heinrichstraße in Gera eine Gesellschaft in seinem Etablissement. Beim Gang in die Küche vernahm der Herr seltsame Geräusche vom Hinterhof und ging der Sache nach. Er stellte 6 Jugendliche fest, welche die außenliegende Bar aufbrachen und Alkoholika entwendeten. Der Besitzer konnte noch 2 der Diebe festhalten und an die hinzugerufenen Beamten des Inspektionsdienstes Gera übergeben, ...

