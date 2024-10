Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Durstige Diebe gestellt

Gera (ots)

Am frühen Samstagabend verköstigte der Inhaber einer Lokalität in der Heinrichstraße in Gera eine Gesellschaft in seinem Etablissement. Beim Gang in die Küche vernahm der Herr seltsame Geräusche vom Hinterhof und ging der Sache nach. Er stellte 6 Jugendliche fest, welche die außenliegende Bar aufbrachen und Alkoholika entwendeten. Der Besitzer konnte noch 2 der Diebe festhalten und an die hinzugerufenen Beamten des Inspektionsdienstes Gera übergeben, während der Rest die Flucht ergriff. Ein dritter Tatverdächtiger wurde im Zuge der Fahndung durch Polizisten im Umfeld gestellt. Die Kriminalpolizei sicherte diverse Spuren am Tatort. Die Täter im Alter von 13 bis 14 Jahren wurden mit einer Anzeige wegen Besonders schweren des Diebstahls im Gepäck an ihre Eltern übergeben.(PS)

