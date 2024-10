Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: 3,2,1 - Meins! - Dreister Ebay-Betrug

Gera (ots)

Eine 38-Jährige aus Jena bot ihr altes Mobiltelefon auf Ebay-Kleinanzeigen an und freute sich, dass Sie schnell einen Käufer aus Gera fand. Sie versandte das Gerät per Post. Jedoch erhielt der neue Besitzer lediglich ein leeres Paket, was er der Verkäuferin mitteilte. Da die Dame sich das nicht erklären konnte, forschte Sie auf eigene Faust nach und musste mit Erschrecken feststellen, dass nun eine andere Person aus Gera ihr Handy auf der Plattform anbot. Kurzerhand vereinbarte Sie für Freitagmittag ein Treffen mit dem Herren und informierte den Inspektionsdienst Gera. Hierbei konnte die eigentlich versendete Ware der Jenaerin bei dem Mann fest- und sichergestellt werden. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Betruges ein. Wie der Geraer in den Besitz des Mobiltelefons kam, blieb unklar und ist Gegenstand der Ermittlungen.(PS)

