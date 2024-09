Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. TUT) - Unfall zwischen Kleinkraftrad und Fahrrad, eine Person schwer verletzt

Tuttlingen / Lkr. TUT (ots)

Am Freitagabend (06.09.2024) ist es in Tuttlingen auf dem Radweg auf Höhe Lokschuppen zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person gekommen. Gegen 17:15 Uhr befuhren ein 17-jähriger Kleinkraftradfahrer und ein 20-jähriger Radfahrer den dortigen Radweg in gegengesetzte Richtungen. Aus noch unbekannten Gründen kollidierten sie frontal und stürzten. Der Kleinkraftradfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell