Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau-Waldsiedlung

Lkr. Konstanz) Lagerhallenbrand mit hohem Sachschaden (07.09.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag kam es gegen 17:00 Uhr in der Reichenau-Waldsiedlung zu einem Brandgeschehen in einer Lagerhalle. Nach derzeitigem Ermittlungsstand führte ein technischer Defekt zu einem Brand innerhalb der Halle. Die Feuerwehren Reichenau und Konstanz konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und ablöschen. Der entstandene Sachschaden am Gebäude und dem Inventar wird auf über 1 Millionen Euro geschätzt. Eine Person wurde leicht verletzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

