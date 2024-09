Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Manöverierunfähiges Fahrgastschiff -78464 Konstanz, Bodensee, Konstanzer Trichter

Konstanz, Bodensee, Konstanzer Trichter (ots)

Am Samstagnachmittag meldete der Schiffsführer eines privaten Fahrgastschiffes über den Seenotkanal der Schifffahrt, dass er manöverierunfähig im Konstanzer Trichter, Nähe der Bodenseetherme in Richtung Badezone treiben würde. Ein Polizeiboot der Wasserschutzpolizei Konstanz konnte das Fahrgastschiff ausfindig und längsseits festmachen. Das Fahrgastschiff wurde durch das Polizeiboot in den Hafen Konstanz geschleppt. Durch die schnelle Reaktion des Schiffsführers, sowie der Hilfeleitung der Wasserschutzpolizeibeamten konnte ein Schaden abgewendet werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.

