LPI-SLF: Geld aus Kirche entwendet

Oppurg (ots) - Es werden im Zusammenhang mit dem weißen BMW Zeugen gesucht, die dieses Fahrzeug am heutigen Morgen in der Zeit von 05.50 Uhr bis 06.05 Uhr fahrend gesehen haben. Das Fahrzeug selbst ist bekannt und wird nicht gesucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

