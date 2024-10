LPI-G: Verstoß gegen die 0,5 Promillegrenze

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes. Am 10.10.2024 gegen 16:40 Uhr unterzogen Beamte der PI Greiz in der Alleestraße in Zeulenroda-Triebes, einen 37-jährigen deutschen PKW Fahrer einer Verkehrskontrolle. Ein dabei durchgeführter Drogenvortest verlief positiv auf Amphetamine, so dass die Weiterfahrt unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet wurde. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoß ...

