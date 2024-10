Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Zu spät reagiert

Am Montag kam es in Geislingen a.d. Steige zu einem Auffahrunfall.

Ulm (ots)

Aufgrund des Verkehrs musste ein 75-Jähriger mit seinem BMW kurz nach 16.15 Uhr in der Stuttgarter Straße abbremsen. Das bemerkte ein 38-jähriger mit seinem Opel Klein-Lkw zu spät. Ein Ausweichversuch schlug fehl und er prallte dem BMW in das Heck. Verletzt wurde niemand. Den Schaden an den beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro.

