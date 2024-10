Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Radfahrerin missachtet Vorfahrt

Leichte Verletzungen erlitt eine 58-Jährige am Montag in Warthausen.

Kurz vor 17 Uhr fuhr die Frau mit ihrem Fahrrad auf dem Fußweg der Aßmannshardter Straße in Richtung Birkenhard. Im Kreuzungsbereich zum Oggelshauser Weg wollte die Radlerin die Assmannshardter Straße überqueren. Dabei achtete sie wohl nicht auf den 51-Jährigen mit seinem Opel Combo. Der kam aus Richtung Oggelshauser Weg und wollte nach rechts abbiegen. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß, die 58-Jährige stürzte. Dabei zog sie sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Radlerin in eine Klinik. Der Verkehrsdienst Laupheim hat den Unfall aufgenommen. Am Opel entstand kein und am Fahrrad nur geringer Schaden.

