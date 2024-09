Ulm (ots) - Der Seat parkte in einer Tiefgarage in der St. Pöltener Straße. In den Nachtstunden schlug ein Unbekannter die Beifahrerscheibe an dem Fahrzeug ein. In der Mittelkonsole lag eine Geldbörse. Die nahm der Dieb mit und konnte unerkannt flüchten. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen ...

