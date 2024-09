Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - In den Gegenverkehr geraten

Mehrere Fahrzeuge waren am Sonntag bei einem Unfall in Blaubeuren beteiligt.

Ulm (ots)

Kurz vor 12.30 Uhr fuhr die 85-Jährige in der Hauptstraße. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem VW Polo auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden VW Golf und Mini. Ein Motorradfahrer musste noch eine Vollbremsung machen und konnte eine Kollision verhindern. Verletzt wurde niemand. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden von etwa 10.000 Euro. Gegenüber der Polizei gab die Unfallverursacherin an, wohl eingeschlafen zu sein. Die Staatsanwaltschaft ordnete daher die Beschlagnahme des Führerscheins an.

+++++++ 1908905 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell