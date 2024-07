Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von zwei Motorrädern in Asweiler

Freisen OT Asweiler (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 04.07.2024 bis Samstag, dem 06.07.2024 wurden in der Husseler Straße in Freisen OT Asweiler zwei Motorräder aus einem Schuppen entwendet. Bei den Motorrädern handelte es sich um eine orangefarbene Enduro der Marke KTW, sowie um eine schwarze Vollcross-Maschine der Marke Kawasaki. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

