Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Diebstahl von Leergut in Eisweiler

Namborn (ots)

Am Samstagmorgen um 06:02 Uhr wurden aus dem Leergutlager der Gaststätte "Burgschänke" in der Liebenburghalle in Namborn OT Eisweiler mehrere leere Bierkisten und eine Tasche mit diversem Werkzeug und Autozubehör entwendet. Ein bislang unbekannter Täter begab sich zu dem Leergutlager und hebelte mit einem Werkzeug das Türschloss auf, sodass er sich Zugang zu dem Raum verschaffen konnte. In der Folge entwendete er die Gegenstände und verließ die Örtlichkeit wieder fußläufig. Der Täter konnte bei der Tatausführung videografiert werden. Es handelte sich hierbei um eine männliche Person mit einem hellen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben könnten. Hinweise telefonisch unter der 06851 / 898 - 0 oder per mail an pi-st-wendel@polizei.slpol.de

