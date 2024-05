Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbruch in Biskirchen + zwei Wahlplakate brennen in Dillenburg + An Snackautomaten vergriffen + Schranke bei Sinn abgesägt + Verwirrte wirft Flasche +

Dillenburg (ots)

Dillenburg: Wahlplakate brennen -

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch steckten unbekannte zwei Wahlplakate in Brand. Die Plakate des CDU-Kreisverbandes hingen an Laternenmasten der Kasseler und der Hof-Feldbach-Straße. Gegen 19.35 Uhr informierte ein Zeuge aus der Kasseler Straße die Dillenburger Polizei. Eine Streife rückte aus und löschte den Brand. Wenige Stunden später, gegen 00.45 Uhr erreichte die Kollegen eine Meldung aus der Hof-Feldbach-Straße. Hier kogelte ein Plakat in Höhe des Gymnasiums. Auch hier griffen die Polizisten ein und löschten. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können, sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Sinn: Unbekannte zündeln -

Einen Schaden von rund 1.800 Euro ließen Unbekannten Anfang April an zwei Snack-Automaten in der Wetzlarer Straße zurück. Vor rund drei Wochen, am 07.04.2024 (Sonntag), zündelten die Unbekannten an den zwei Automaten, wodurch eine Glasscheibe zerstört und an dem anderen Automaten die Zahlungseinheit beschädigt wurden. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und fragt: Wer hat die Täter an dem genannten Sonntag an den Automaten beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Sinn: Schranke beschädigt -

Auf die Durchfahrtssperre des Stippbachweges hatten es Unbekannte abgesehen. Gestern Morgen meldete sich ein Passant, der die beschädigte Schranke entdeckt hatte. Offensichtlich sägten die Täter den Schrankenbaum ab und warfen ihn in einen der dortigen Fischweiher. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 1.000 Euro. Wann genau die Schranke beschädigt wurde, kann derzeit nicht gesagt werden. Hinweise zu den Tätern nehmen die Ermittler der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Schöffengrund-Oberwetz: Verwirrt im Garten -

Leichte Verletzungen trug eine Polizistin bei einem Einsatz in einem Garten in Oberwetz davon. Am Dienstagabend, gegen 19.30 Uhr riefen Anwohner nach der Wetzlarer Polizei, da sich eine offensichtlich verwirrte Frau dorthin verirrt hatte. Die Personalienfeststellung der 56-jährigen Wetzlarerin gestaltete sich aufgrund ihres Verhaltens schwierig. Letztlich sollte sie einem Arzt in einer psychiatrischen Einrichtung vorgestellt werden. Plötzlich wollte sie den Garten wieder verlassen, woran sie die Kollegin hindern wollte. Die Wetzlarerin warf daraufhin eine gefüllte 0,5 Liter PET-Flasche in Richtung der Polizistin und traf sie am Kopf. Letztlich wurde die 56-Jährige in der psychiatrischen Einrichtung aufgenommen. Nach einer ambulanten Behandlung im Krankenhaus, setzte die Kollegin ihren Nachtdienst fort. Die Wetzlarer Polizei ermittelt wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gefährlicher Körperverletzung.

Leun-Biskirchen: Einbrecher erbeuten Werkzeuge -

Ein Einfamilienhaus in der Weilburger Straße rückte am vergangenen Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitagnachmittag, gegen 13.00 Uhr bis Montagnachmittag, gegen 15.45 Uhr schoben die Diebe den Rollladen eines Fensters hoch und schlugen die Scheibe ein. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter nicht in das Haus einstiegen. Allerdings ließen die Diebe aus einer Holzhütte auf dem Grundstück einen Werkzeugkasten, einen Heißluft-Unkrautvernichter sowie eine Klappleiter mitgehen. Der Wert der Beute liegt bei rund 200 Euro. Die Reparatur des Fensters wird etwa 150 Euro kosten. Zeugen, die die Täter in der Weilburger Straße beobachteten oder denen dort am zurückliegenden Wochenende Personen oder Fahrzeuge auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Polizei in Wetzlar in Verbindung zu setzen.

Guido Rehr, Pressesprecher

