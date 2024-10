Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zeugen zu Einbruch gesucht

Gera (ots)

Gera: In der Zeit vom 12.10. zum 14.10.2024 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Schäfereistraße. Die Täter drangen hierbei über die Balkontür ins Innere des Hauses ein. Inwiefern die Einbrecher Beute machen kann aktuell noch nicht gesagt werden. Der Hauseigentümer selbst war zum Tatzeitpunkt nicht zu Hause. Die Kripo in Gera ermittelt dazu (Bezugsnummer 0266251/2024). Zeugen, welche auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben werden gebeten, sich unter der Tel. 0365 / 8234-1465, bei der KPI Gera zu melden. (RK)

