Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zwei Kinder leicht verletzt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda stießen Freitagnachmittag zwei Kinder auf ihren Fahrrädern zusammen. Ein 12-Jähriger war mit seinem Zweirad gegen 13:00 Uhr in der Fichtestraße in Richtung Steinstraße unterwegs gewesen. An einem abgesenkten Bordstein beabsichtigte er nach rechts auf den Gehweg zu fahren. Dabei übersah er einen 13-Jährigen, der neben ihm ebenfalls auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen war. Die Kinder stießen zusammen und kamen zu Fall. Dabei verletzten sich beide leicht, konnten aber nach der Unfallaufnahme ihren Weg nach Hause fortsetzten. (SE)

