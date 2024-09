Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verkehrsunfall mit Straßenbahn

Erfurt (ots)

In Erfurt musste eine Straßenbahn Freitagnachmittag gegen 14:00 Uhr eine Vollbremsung einleiten, um Schlimmeres zu verhindern. Ein 10-jähriger Junge war mit seinem Fahrrad in der Johann-Sebastian-Bach-Straße unterwegs gewesen, als er sich der Kreuzung zur Arnstädter Straße näherte. Diese beabsichtigte er zu queren und übersah dabei er allerdings eine herannahende Straßenbahn. Der Fahrer der Straßenbahn leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, kam dennoch nicht rechtzeitig zum Stehen und stieß mit dem Kind zusammen. Der Junge wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Ein Fahrgast in der Bahn wurde durch das starke Bremsmanöver ebenfalls leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Unfallverursacher wurde ambulant behandelt und konnte anschließend seinem Vater übergeben werden. (SE)

