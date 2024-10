Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Radfahrer schwer verletzt

Gera (ots)

Ronneburg: In Ronneburg, konkret an der Kreuzung Rosa-Luxemburg-Straße/Friedrichstraße/Brunnenstraße kam es gestern früh (14.10.2024), gegen 07:15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem Mercedes (Fahrerin 42) und einem Radfahrer (49). Durch den Unfall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn daraufhin ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand zudem Sachschaden. Die Geraer Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (RK)

