Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Tageswohnungseinbruch - Täter versuchen Scheibe einzuwerfen

Hiddenhausen (ots)

(um) Am Dienstag tagsüber schleuderten bislang unbekannte Täter einen Stein gegen ein Fenster an einem Haus an der Löhner Straße. Die Bewohner kehrten erst am Nachmittag, gegen 15:30 Uhr, wieder nach Hause zurück und stellten die "komische" Scheibe eines Fensters im Erdgeschoß fest. Bei der genaueren Nachschau bemerkten sie, dass Einbrecher einen großen Stein gegen das Fenster warfen und nur die äußere Verglasung der Doppelverglasung zerbrach. Die Tat blieb im Versuchsstadium stecken. Der Schaden wird mit mehreren hundert Euro angegeben. Die Polizei bittet in diesem Fall um Zeugenangaben. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell