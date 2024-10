Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch - Cafeteria an Schule durchsucht

Herford (ots)

(um) In der Nacht zum Dienstag (08.10.) stiegen bislang unbekannte Täter in die Räumlichkeiten der Cafeteria an der Schule an der Wedekindstraße. Die Einbrecher hatten es wohl auf eine Geldkassette mit den Tageseinnahmen abgesehen, welche in einem dortigen Schrank verwahrt wird. Die Mitarbeiter stellten den Verlust am Morgen beim Betreten der Räumlichkeiten fest. Zudem gelang es mehrere Schubladen an der Verkaufstheke zu öffnen. Der genaue Schaden wird durch den Betreiber noch ermittelt. Ebenso ergatterten die Diebe etwa 50 Euro an Wechselgeldmünzen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten.

