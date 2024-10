Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Unfallflucht auf Kundenparkplatz eines Drogeriemarkts - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Freitag (04.10.2024) zwischen 14:00 Uhr und 14:30 Uhr wurde in der Straße "Im langen Feld" in Murr ein geparkter Ford beschädigt. Der Ford stand auf einem Kundenparkplatz eines Drogeriemarktes geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken das geparkte Fahrzeug und verursachte einen Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Anschließend entfernte sich der Unbekannte unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die sachdienliche Hinwiese geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07141 18-5353 oder per E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell