Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Marbach am Neckar: Unfallflucht in der Mainzer Straße

Ludwigsburg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag (04.10.2024) 10:30 Uhr und Samstag (05.10.2024) 09:40 Uhr wurde in der Mainzer Straße in Marbach am Neckar ein parkender Mercedes beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte mutmaßlich beim Vorbeifahren den geparkten Mercedes und verursachte einen Sachschaden von rund 3.000 Euro. Zeugen die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich telefonisch unter 07144 900-0 oder per E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell