Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: L1185 Sindelfingen: Unfall im Kreuzungsbereich fordert drei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntagmittag kam es gegen 12:30 Uhr zu einem Unfall an der Kreuzung Frohnackerstraße und Gottlieb-Daimler-Straße, in dessen Folge drei Personen leicht verletzt wurden. Die 52-jährige Lenkerin eines Skoda befuhr die Gottlieb-Daimler-Straße und bog nach links auf die Fronäckerstraße (L1185) in Richtung Maichingen ein. Hierbei übersah sie den vorfahrtsberechtigten, aus Richtung Maichingen kommenden, 58-jährigen Mercedes-Lenker und es kam zum Zusammenstoß im Kreuzungsbereich. Bei der Kollision überschlug sich der Skoda und kam auf dem Dach zum Liegen. Die Lenkerin des Skodas, ihre 75-jährige Beifahrerin sowie eine 81-jährige Mitfahrerin im Mercedes wurden bei dem Unfall leicht verletzt, mussten aber durch den Rettungsdienst nicht in Krankenhäuser transportiert werden. Der Mercedes-Lenker und dessen Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Kreuzungsbereich musste für die Unfallaufnahme sowie die Reinigungs- und Bergungsarbeiten für ca. zwei Stunden gesperrt werden. Der Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

