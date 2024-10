POL-LB: Bietigheim-Bissingen: zwei Mülleimerbrände nacheinander in kurzer Zeit - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots) - Am zurückliegenden Samstag (28.09.2024) ereignete sich gegen 15:00 Uhr ein Beißvorfall in der Grabenstraße in Gärtringen. Als ein zehnjähriges Mädchen auf ihrem Cityroller an einem Hund vorbeifuhr, biss dieser dem Kind unvermittelt ins Bein. Das Kind erlitt hierbei eine leichte Verletzung. Nach dem Vorfall entfernte sich die Person, die den Hund an einer sehr langen Leine führte, vom Tatort, ...

