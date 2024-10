Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte verwüsten Gärtchen

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Donnerstag (03.10.2024) 17.00 Uhr und Freitag (04.10.2024) 09.30 Uhr verwüsteten bislang unbekannte Täter ein kleines Gärtchen in der Kochstraße in Kornwestheim. Der Besitzer und dessen Frau hegten und pflegten das Grundstück, das sich im Bereich einer Garage befindet, mit viel Engagement. Die Täter gingen zwar mit Bedacht vor und gruben die Pflanzen teilweise aus, allerdings stahlen sie nahezu alles, was sich auf dem Grundstück befand: Kakteen, ein Lavendel, ein Flieder, mehrere bepflanzte Schalen, drei große Baumscheiben, zwei Zinkwannen, die Solarbeleuchtung, zwei Bienenhotels, sowie mehrere Wegplatten und anderes. Vermutlich dürften die Unbekannten die Pflanzen und Gegenstände mit einem PKW abtransportiert haben. Die Tat dürfte insgesamt mindestens dreißig Minuten oder mehr in Anspruch genommen haben. Der Wert des Diebesguts wurde auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

