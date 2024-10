Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Unfall auf der L 1140

Ludwigsburg (ots)

Am Mittwoch (02.10.2024) gegen 08:20 Uhr ereignete sich auf der Landesstraße 1140 am Ortsausgang von Ludwigsburg ein Verkehrsunfall mit drei Beteiligte, wobei zwei Person leicht verletzt wurden und ein Sachschaden von rund 35.000 Euro entstand. Ein 85-jähriger Skoda-Lenker sowie ein 30-jähriger LKW-Fahrer waren beide in Richtung Ortsausgang hintereinander unterwegs, wobei der Skoda vor dem LKW fuhr. Als der Skoda verkehrsbedingt bremste, wechselte der Sattelzug auf den linken Fahrstreifen, um zu überholen. Als sich der Sattelzug auf Höhe des Skoda befand, scherte vermutlich auch der 85-jährige PKW-Lenker nach links aus. Mutmaßlich hatte er den LKW übersehen. In der Folge stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Nach bisheriger polizeilicher Erkenntnisse wurde der Skoda im Anschluss vor den LKW gedreht und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit einer 25-jährigen Renault-Lenkerin zusammenstieß, die zu diesem Zeitpunkt in Fahrtrichtung Ludwigsburg unterwegs war. Der 85-jährige Skoda-Lenker sowie die 25-jährige Renault-Lenkerin wurden leicht verletzt. Der 85-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die L 1140 war während der Unfallaufnahme teilweise in beide Fahrtrichtung bis gegen 10.25 Uhr gesperrt.

