Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: nächtlicher Einbruch in Arztpraxis

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines Einbruchs in eine Arztpraxis ermittelt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen derzeit. Zwischen Dienstag (01.10.2024) 21:30 Uhr und Mittwoch (02.10.2024) 09:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang in eine Arztpraxis in der Berliner Straße in Bietigheim-Bissingen, indem sie eines der Fenster aufgehebelten. Die dazugehörige Fensterscheibe wurde zudem eingeschlagen. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Tel. 07142 405 -0 oder per E-Mail bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

