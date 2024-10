Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Fensterscheiben eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Wegen Sachbeschädigung ermittelt derzeit das Polizeirevier Sindelfingen gegen einen bislang unbekannten Täter, der zwischen Freitag (27.09.2024) 18:00 Uhr und Montag (30.09.2024) 05:00 Uhr in der Schwertstraße Fensterscheiben eines Firmengebäudes einschlug. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 07031/697-0 oder per Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Sindelfingen in Verbindung zu setzen.

