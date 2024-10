Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Sachbeschädigung an Pkw

Schöppingen (ots)

Tatort: Schöppingen, Eggeroder Straße;

Tatzeit: 01.10.2024, zwischen 09.15 Uhr und 13.15 Uhr;

Einen Pkw mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter am Dienstag in Schöppingen. Der graue Mercedes hatte zwischen 09.15 Uhr und 13.15 Uhr auf einem Parkplatz an der Eggeroder Straße gestanden. Dort zerkratzte der Täter eine Tür auf der rechten Fahrzeugseite mit einem unbekannten Gegenstand. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (ao)

