Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Schusswaffe nach Drogendelikt sichergestellt

Südlohn (ots)

Tatort: Südlohn-Oeding, Jakobistraße;

Tatzeit: Montag, 30.09.2024, 22.30 Uhr;

Zur Tatzeit führten Polizeibeamte am Grenzübergang in Oeding gezielte Grenzkontrollen durch. Dabei fiel ihnen ein mit drei Personen besetzter Pkw auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit die Grenze passierte. Bei einer anschließenden Kontrolle stellten die Beamten Cannabisgeruch im Wagen fest. Im Fahrzeug befanden sich drei Männer aus Herten und Marl im Alter von 19, 20 und 24 Jahren. Mit dem Vorwurf eines möglichen Drogendeliktes konfrontiert, gaben zwei der drei Männer an, Cannabis in den Niederlanden erworben zu haben und händigten zwei Tütchen der Droge aus. Bei der anschließenden Durchsuchung der Verdächtigen fanden die Polizisten eine scharfe Schusswaffe, die in einer Bauchtasche mitgeführt wurde. Ein weiterer Insasse trug ein Messer mit einer etwa zehn Zentimeter langen Klinge um seinen Hals. Die Waffen und die Drogen wurden sichergestellt. Ein bei dem Fahrer durchgeführter Drogentest verlief positiv. Er musste im Anschluss eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.(pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell